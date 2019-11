PAGELLE E TABELLINO DI VERONA-BRESCIA: Balotelli, chi si rivede!

PAGELLE TABELLINO VERONA BRESCIA / Il Verona strappa l'ennesima importantissima vittoria dopo una partita molto bella per entrambe le compagini, che però poi si indirizza verso la vittoria gialloblu. Ed è un successo che porta i veronesi al nono posto in classifica, a 15 punti, a tre punti dal Napoli. Nei guai invece il Brescia, che resta penultimo in classifica e non vede premiati gli sforzi di una partita giocata comunque molto bene.

Il tabellino di Verona-Brescia 2-1

Juric si coccola il giovanissimo Salcedo, classe 2001, in casa bresciana Balotelli, insultato pesantemente dal pubblico di casa (voto 0 spaccato), trova un gol purtroppo inutile se non per rispondere ai fischi al suo indirizzo.

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6.5; Rrahmani 6.5, Kumbulla sv (dal 16′ Dawidowicz 6), Empereur 6; Faraoni 6, Veloso 6,5 (dal 56′ Pessina 7), Amrabat 6,5, Lazovic 6; Verre 6.5, Zaccagni 6; Salcedo 7 (dal 73′ Stepinski 6). All. Juric

Brescia (3-5-2): Joronen 6; Cistana 5.5, Mangraviti 5 (dal 46′ Ndoj 5,5), Martella 5.5 (dall’86’ Curcio sv); Sabelli 6, Mateju 5.5, Tonali 5.5, Bisoli 6, Romulo 6; Balotelli 6,5, Donnarumma 5 (dal 71′ Matri 5). All. Corini