p>VERONA BRESCIA JURIC BALOTELLI / Caso Balotelli nel secondo tempo di Verona-Brescia . Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Ivanha espresso con fermezza la propria posizione sull'episodio: "Non ho paura di dirlo, oggi non c'è stato niente! C'erano solo grandi fischi nei confronti di un grande giocatore, ma oggi non c'era niente. Solo fischi. Perché ha reagito così? Chiedetelo a lui, però oggi non c'è stato assolutamente niente. Non la mettiamo così perché è una bugia. Lo ribadisco, io non ho sentito niente, solo grandi fischi di paura e sfottò "Mario, Mario!". Sono il primo a condannare questi episodi schifosi, ma oggi non c'è stato assolutamente niente".