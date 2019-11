Fiorentina, Commisso: dal calore dei tifosi al tema razzismo

FIORENTINA COMMISSO / Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' a pochi minuti dalla sfida col Parma:"Non mi aspettavo tutto questo entusiasmo. I tifosi sono stati fantastici con me. Siamo tutti una famiglia qui e stiamo facendo molto bene. Soldi, idee o fortuna? Una cosa per volta.

Sono contento di ciò che abbiamo fatto fino ad ora. Oggi abbiamo otto calciatori tutti nuovi. Dobbiamo dare fiducia a Montella, a Barone e ai ragazzi. Piano piano si va lontano. Io sto parlando con tutti tramite i giornali. La gente italiana non è razzista, è una minoranza. La mia intenzione è quella di portare avanti tutta la Serie A. Dobbiamo crescere rispetto ad oggi. È il mio obiettivo più a lungo termine.