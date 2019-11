PAGELLE E TABELLINO DI GENOA-UDINESE: Lasagna cambia la gara

PAGELLE TABELLINO GENOA UDINESE / Successo un po' a sorpresa per l'Udinese di Gotti, ex vice di Tudor, che strappa tre punti preziosissimi sul campo del promettente Genoa di Thiago Motta. Prestazione di spessore per i bianconeri friulani, che nel primo tempo vanno sotto grazie a una combinazione Kouame-Pandev che porta in vantaggio i rossoblu. Primo tempo che termina sul pari (gol di De Paul), ma nella ripresa entra Lasagna decolla l'Udinese.

Tabellino Genoa-Udinese 1-3

Gol e assist per l'attaccante ex Carpi e punto esclamativo su una partita che a sorpresa rilancia la squadra di Gotti in classifica e mette in difficoltà il presidente, che era già pronto a prendere il sostituto di Gotti.

GENOA (4-2-3-1): Radu 5,5; Ghiglione 6, Romero 6 (25’st Sanabria 5,5), Zapata 6, Ankersen 5,5 (19’st Barreca 5,5); Schone 6, Agudelo 5,5; Pandev 6,5, Saponara 6 (7’st Radovanovic 5,5), Kouame’ 6.5; Pinamonti 5. A disp. Pajac, Goldaniga, Biraschi, El Yamiq, Jagiello, Lerager, Gümüs, Cleonise, Jandrei. All. Thiago Motta 5.5.

UDINESE (3-5-2): Musso 6; De Maio 5.5 (20’st Becao 6), Ekong 6, Nuytinck 5,5; Opoku 6, Mandragora 6.5, Walace 5,5, De Paul 7, Sema 7; Nestorovski 6 (27’st Lasagna 7,5), Okaka 6 (44’st Teodorczyk sv).

A disp. Ter Avest, Samir, Sierralta, Barak, Fofana, Pussetto, Nicolas, Perisan. All. Gotti 7

ARBITRO: Pasqua di Tivoli 6

MARCATORI: 22’pt Pandev (G), 32’pt De Paul (U), 42’st Sema (U), 49’st Lasagna (U)