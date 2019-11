PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA-PARMA/ Termina uno a uno la sfida tra Montella e D’Aversa. Ai ducali non basta un grande Gervinho per aggiudicarsi il match. Salvati i viola da un grande gol di Castrovilli. Giornata poco convincente per Ranieri e Pezzella.

FIORENTINA

Dragowski 6 – Precisi i suoi disimpegni con i piedi. Non può far nulla sul gol di Gervinho.

Venuti 6 – Prova a limitare il raggio d’azione di Gervinho e in molte occasioni ci riesce. Bene in fase d’impostazione.

Milenkovic 6 – Legge bene i movimenti di Kulusevski, andando spesso a giocare d’anticipo sull’avversario.

Ranieri 5,5 – Bene in fase di costruzione e nel gioco aereo. Sbaglia la posizione in occasione del gol di Gervinho, consentendo all’ex Roma di ritrovarsi da solo a tu per tu con Dragowski.

Dalbert 6 – Dopo un primo tempo poco convincente, cresce molto nel secondo tempo, spingendo tanto sulla fascia sinistra. Da un suo cross, arriva il gol del pareggio.

Pulgar 5,5 – Lento, impacciato e anche poco reattivo sia in fase di costruzione che in fase d’interdizione.

Badelj 6 – Prova a dettare i tempi di gioco per la Fiorentina, cercando spesso l’ampiezza con gli esterni. Utile nella manovra da dietro eludendo, in quelle poche occasioni, il pressing del Parma.

Castrovilli 6,5 – Discreta prova del giovane centrocampista che prova sempre ad attaccare la profondità. Bravo nello sfruttare il perfetto cross di Dalbert per siglare il gol del pareggio.

Ghezzal 6 – Con i suoi guizzi e le sue giocate di prima, mette in difficoltà Pezzella e prova a rendere imprevedibile la manovra dei viola ma da solo non basta. Cala nel secondo tempo. Dal 54’ Vlahovic 5,5 – Non incide quanto ci si sarebbe aspettato.

Boateng 5,5 – Arretra spesso la sua posizione per consentire ai centrocampisti e agli esterni di inserirsi centralmente. Non si rende mai pericoloso sotto porta. Dall’85’ Pedro – s.v.

Chiesa 6 – Corre e si sacrifica tanto. Cresce tantissimo nel secondo tempo, rendendo veloce e imprevedibile la manovra viola.

All. Montella 6 – La sua Fiorentina ha una doppia faccia: lenta e impacciata nel primo tempo, veloce e dinamica nel secondo. Poco precisa sotto porta.

PARMA

Sepe 6 – Lento e poco preciso nei disimpegni con i piedi.

Bene nelle uscite alte.

Darmian 6 – Tiene testa a Chiesa concedendogli poco spazio quando l’esterno viola attacca dal suo lato.

Iacoponi 6 – Molto attento nel mantenere la posizione, uscendo in prima battuta quando uno dei due interni di centrocampo provano ad andare al tiro da fuori area.

Dermaku 6 – Discreta prova dell’ex Cosenza, che riesce a leggere bene i tentativi d’inserimento dei centrocampisti. Bene anche nel gioco aereo.

Pezzella 5 – Prova spesso ad arginare l’estro di Ghezzal giocandogli d’anticipo ma in più di un’occasione non vi riesce. Sbaglia la marcatura in occasione del gol di Castrovilli. Dal 68’ Barillà 6 – Mantiene bene la posizione, aiutando molto la difesa in fase d’interdizione.

Scozzarella 6,5 – Funge da schermo davanti la difesa, non concedendo alla Fiorentina la possibilità di attaccare centralmente.

Kucka 6,5 – Lotta come un leone su ogni pallone, dando grande forza al centrocampo del Parma. Dal suo assist, arriva il gol di Gervinho.

Hernani 6 – Funge da collante tra il centrocampo e l’attacco, provando ad innescare subito i tre veloci attaccanti.

Karamoh 6 – Con la sua velocità, tiene spesso sotto pressione Dalbert. Riesce però solo in poche occasioni a rendersi pericoloso. Dal 74’ Sprocati 5,5 – Fa ben poco per essere pericoloso.

Kulusevski 6 – Nonostante non venga innescato spesso bene dai centrocampisti, il suo scambiarsi la posizione con Gervinho, mette in difficoltà i viola. Dall’83’ Gagliolo - s.v.

Gervinho 7 – La sua velocità, il suo costante movimento senza palla, non consente alla Fiorentina di avere punti di riferimento. Bravo nello sfruttare a dovere l’assist di Kucka per segnare il suo terzo gol stagionale.

All. D’Aversa 6 – Il suo Parma gioca d’astuzia, provando sempre a sfruttare al meglio le ripartenze. Gestiste male il vantaggio.

Arbitro: Pairetto 6 – Discreta prestazione del direttore di gara di Nichelino, che sanziona con l’ammonizione solo i falli più cattivi.

TABELLINO

FIORENTINA-PARMA 1-1

Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Ghezzal (54’ Vlahovic), Boateng (85’ Pedro) , Chiesa. A disposizione: Terracciano, Ceccherini, Rasmussen, Lirola, Terzic, Zurkowski, Cristóforo, Benassi, Eysseric, Sottil. All. Montella

Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella (68’ Barillà), Kucka, Hernani, Scozzarella, Kulusevski (83’ Gagliolo), Gervinho, Karamoh (74’ Sprocati). A disposizione: Alastra, Colombi, Brugman, Camara, Cornelius. All. D’Aversa

MARCATORI: 39’ Gervinho (P), 67’ Castrovilli (F)

ARBITRO: Luca Pairetto (Sez. di Nichelino)

AMMONITI: 27’ Pezzella (P), 38’ Darmina (P), 55’ Dalbert (F), 71’ Pulgar (P)

ESPULSI: