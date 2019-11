PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA-PARMA: i voti del primo tempo

FIORENTINA-PARMA VOTI PRIMO TEMPO/ Un sempre veloce e cinico Gervinho segna il suo terzo gol stagionale. Viola troppo lenti, poco precisi e leziosi in fase di costruzione. A Montella, almeno per il momento, non bastano gli sprint e le giocate di prima di Ghezzal per far male agli avversari. Calciomercato.it propone i voti del primo tempo di Fiorentina-Parma

FIORENTINA

Dragowski 6

Venuti 6

Milenkovic 6

Ranieri 5,5

Dalbert 6

Pulgar 5,5

Badelj 6

Castrovilli 5,5

Ghezzal 6

Boateng 5,5

Chiesa 5,5

All. Montella 5,5

PARMA

Sepe 6

Darmian 6

Iacoponi 6

Dermaku 6

Pezzella 6

Scozzarella 6,5

Kucka 6

Hernani 6

Kulusevski 6

Gervinho 7

Karamoh 6

All.

D’Aversa 6

Arbitro: Pairetto 6

TABELLINO

FIORENTINA-PARMA 0-1

Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Ghezzal, Boateng, Chiesa. A disposizione: Terracciano, Ceccherini, Rasmussen, Lirola, Terzic, Zurkowski, Cristóforo, Benassi, Eysseric, Sottil, Vlahovic, Pedro. All. Montella

Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella, Kucka, Hernani, Scozzarella, Kulusevski, Gervinho, Karamoh. A disposizione: Alastra, Colombi, Gagliolo, Brugman, Barillà, Camara, Sprocati, Cornelius. All. D’Aversa

MARCATORI: 39’ Gervinho (P)

ARBITRO: Luca Pairetto (Sez. di Nichelino)

AMMONITI: 27’ Pezzella (P), 38’ Darmina (P)

ESPULSI: