Genoa-Udinese, Thiago Motta convinto: "Continuiamo su questa strada"

GENOA UDINESE THIAGO MOTTA / Secondo KO di fila per il neo tecnico del Genoa, Thiago Motta, che ha parlato nel post partita ai microfoni di 'Sky Sport' analizzando la sconfitta per mano dell'Udinese: "Sapevamo che era una partita difficile. Un'altra finale che dovevamo giocare.

L'Udinese ha fatto meglio di noi oggi. Ai giocatori non ho nulla da rimproverare perchè hanno dato tutto ciò che potevano. Loro hanno meritato la vittoria ed ora dobbiamo pensare alla sfida col Napoli come un'altra finale. È troppo importante per noi. L'Udinese è una squadra fisica e di qualità. Oggi andremo tutti a casa tristi ma dobbiamo continuare su questa strada e sono convinto che faremo bene. Io credo molto in ciò che sto facendo. Io penso sempre che i giocatori di qualità possono giocare insieme. Purtroppo non è andata come volevamo. Non torno a casa contento a causa del risultato ma sono sicuro che sia la strada corretta".