CALCIOMERCATO UDINESE GOTTI / Dopo la decisione della dirigenza dell'Udinese di esonerare Igor Tudor, la corsa alla panchina rimane apertissima. I bianconeri hanno deciso di prendersi altro tempo per ragionare lanciando Luca Gotti come tecnico ad interim per la sfida odierna di campionato contro il Genoa. Grande successo per il neo-allenatore friulano in virtù di un netto 3-1 a domicilio al cospetto dell'ottima squadra di Thiago Motta.

Un ritorno alla vittoria che potrebbe persino aumentare le chance dello stesso Gotti di restare alla guida tecnica dell'che ha preferito non prendere decisioni affrettate per compiere le giuste riflessioni.

Tra i profili osservati dalla dirigenza bianconera c'è quello di Massimo Carrera oltre ai vari Gattuso, Zenga e Ballardini. Ora però occhio anche al nome di Luca Gotti.