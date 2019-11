SERIE A 11A GIORNATA RISULTATI / Dopo il sabato da Champions, pomeriggio da salvezza per la Serie A: si sono disputate tre gare valide per l'undicesima giornata del massimo campionato. Riflettori puntati sulla zona pericolo con le importanti vittorie di Udinese e Verona: i friulani, con Gotti in panchina al posto dell'esonerato Tudor, rimontano il Genoa di Thiago Motta e vincono 2-1. Successo anche per Juric: 2-1 al Brescia in un match caratterizzato anche dalla reazione di Balotelli ai cori razzisti contro di lui.

Pareggio spettacolo tra: al Via del Mare è 2-2 con i salentini raggiunti danei minuti finali.

LECCE-SASSUOLO 2-2: 18' Lapadula (L), 35' Toljan (S), 41' Falco (L), 85' Berardi (S)

GENOA-UDINESE 1-3: 22' Pandev (G), 32' De Paul (U), 87' Sema (U), 94' Lasagna (U)

VERONA-BRESCIA 2-1: 50' Salcedo (V), 81' Pessina (V), 85' Balotelli (B)

CLASSIFICA: Juventus 29 punti, Inter 28; Roma 22; Atalanta e Cagliari 21; Lazio*, Napoli; Fiorentina* e Verona 15; Parma*, Milan* e Udinese 13; Bologna 12; Torino 11; Sassuolo** e Lecce 10; Genoa 8; Brescia** e Spal* 7; Sampdoria* 5.

*Una partita in meno

**Una partita da recuperare