CALCIOMERCATO BARCELLONA OLANDA KOEMAN / Ronald Koeman e il Barcellona un legame che potrebbe tornare ad accendersi a partire dal 2020. Lo ha ammesso lo stesso ct dell'Olanda che parlando ai microfoni di 'Fox Sports' ha spiegato nel dettaglio una clausola nel suo contratto con la nazionale: "Quella di Nico-Jan Hoogma è stata un’uscita un po’ infelice. E’ successo un qualcosa che non sarebbe dovuto accadere e ne abbiamo parlato.

Così si alimentano voci che non sono importanti. C’è una clausola che riguarda solo il Barcellona e che sarà valida solo per un determinato periodo dopo Euro 2020. Non me ne vado adesso e questo è certo al cento per cento. Legarsi ad una Nazionale vuol dire secondo me farlo per almeno due anni e dopo gli Europei verranno fatte le valutazioni del caso. La Federazione potrebbe anche decidere di non portare avanti il nostro rapporto nel caso in cui le cose non dovessero andare bene”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI