CALCIOMERCATO JUVENTUS BENTANCUR / Rodrigo Bentancur non è certamente per Sarri un giocatore intoccabile, seppur nelle ultime settimane - complice qualche infortunio - il centrocampista ha ritrovato spazio nell'undici titolare andando anche a segno nel match casalingo di mercoledì sera col Genoa vinto all'ultimo secondo grazie al rigore trasformato da Ronaldo.

Calciomercato Juventus, che sfida per Bentancur: ci vogliono 40 milioni!

Per questo motivo non è esclusa una sua cessione al termine di quest'annata, dunque nel prossimoestivo, specie se l'ex Boca Juniors non dovesse riuscire ad affermarsi completamente a certi livelli. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Sul calciatore della Juventus risultano esserci, come scrivono pure in Inghilterra - precisamente il 'Daily Star' - almeno due top club europei. Parliamo del Barcellona e del Manchester City. A quanto pare entrambe fanno sul serio per l'uruguaiano classe '97, in scadenza coi bianconeri nel 2024 (a giugno scorso l'ultimo rinnovo, ndr) tanto che si può ipotizzare un assalto al suo cartellino nella prossima primavera, se non addirittura a gennaio. Pagato 11 milioni, adesso la Juve chiederebbe circa 40 milioni di euro - cifra che farebbe molto comodo alle casse juventine - per il cartellino di Bentancur.