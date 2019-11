ATALANTA CAGLIARI GASPERINI / Un ottimo Cagliari sorprende l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Intervistato ai microfoni di 'DAZN', l'allenatore nerazzurro ha analizzato così il ko interno: "Non abbiamo avuto un buon approccio alla gara. Loro hanno avuto un altro passo, mentre noi siamo rimasti sotto giri. Ma non sono preoccupato in vista del Manchester City.

La testa è fondamentale e oggi non era a posto. Ora ci buttiamo nella Champions, i tempi sono spesso ristretti e i nostri avversari hanno un giorno in più ma cercheremo di fare il possibile".

Il tecnico ha poi commentato l'espulsione di Ilicic che ha di fatto deciso il match: "Non ho voglia di commentare l'arbitraggio. Potevano andar fuori tutti e due ma l'arbitro ha scelto così. Ilicic ha fatto una stupidata, ma se vanno fuori tutti e due è diverso. Siamo stati comunque pericolosi nella ripresa, purtroppo l'inferiorità numerica ci ha danneggiato".