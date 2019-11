GENOA UDINESE HIGHLIGHTS / Il Genoa, forte dei progressi mostrati con l'approdo in panchina di Thiago Motta, ospita l'Udinese in crisi di risultati e in cerca di allenatore dopo l'esonero di Tudor.

I rossoblù hanno perso l'ultima gara contro la, i friulani hanno incassato 11 gol nelle ultime due partite. Calciomercato.it, tramite il canale Youtube della Serie A, vi offre al termine del match gli highlights di

Tutte le news sulla Serie A: CLICCA QUI!

GUARDA IL VIDEO