PAGELLE TABELLINO ATALANTA CAGLIARI VOTI/ Il Cagliari espugna il nuovo Gewiss Stadium di Bergamo e supera l'Atalanta per 2 a o grazie ad un autogol di Mario Pasalic ed alla bellissima azione corale che si è conclusa con il gol di Christian Oliva. Decisivo l'uruguaiano, uno dei migliori con Nainggolan e Castro. Disastroso invece Ilicic per l'Atalanta.

ATALANTA

Gollini 6,5 - Buono il primo intervento su Simeone. Incolpevole sui gol.

Toloi 5 - Molto in sofferenza questa stagione, soprattutto sull'uno contro uno.

Djimsiti 5,5 - Attento in proiezione difensiva, fa di peggio in attacco dove è troppo molle nella gestione della palla.

Palomino 5 - Simeone lo mette in serissima difficoltà ed è goffo in occasione della prima rete del Cagliari.

Castagne 6 - Nel primo tempo viene limitato con molti falli, nella ripresa ha più spazi, ma morde meno.

Pasalic 5 - Sfortunato in occasione dell'autogol che ha regalato il vantaggio agli avversari. Raramente si rende pericoloso.

Freuler 6 - Partita di ordinaria amministrazione del centrocampista austriaco.

Gosens 5 - Poco coinvolto nel gioco offensivo, non è proprio la sua partita. Dal 46' Hateboer 6 - Grintoso e attento in attacco, sfiora anche il gol.

Gomez 6 - Sfiora il gol del pareggio con una traversa che fa tremare lo stadio, poi lascia spazio a Malinovskyi. Dal 46' Malinovskyi 6,5 - Il centrocampista dei nerazzurri ha qualcosa in più e si vede, fondamentale.

Ilicic 4 - Un'ingenuità che è costata molto cara alla squadra di Gian Piero Gasperini, costretta a cercare la rimonta in dieci uomini.

Muriel 5 - Troppo isolato, fa poco per entrare al centro del gioco dei suoi compagni.

Dal 78' Barrow 6,5 - Gli bastano pochi minuti per rendersi pericoloso in diverse occasioni.

All. Gasperini 5 - Schiera una squadra un po' distratta ancora troppo fragile dal punto di vista difensivo, serve un cambio di rotta sotto quest'aspetto.

CAGLIARI

Olsen 6,5 - Qualche ansia, ma l'intervento nel finale su Malinovskyi è decisivo.

Cacciatore 6,5 - Pochissime sbavature e un supporto costante in attacco, bene l'ex Verona e Chievo.

Pisacane 7 - Grande prestazione del difensore del Cagliari, attentissimo ad uscire sui trequartisti dell'Atalanta di Gasperini.

Klavan 6,5 - In crescita l'ex giocatore del Liverpool, molto bravo in marcatura su un Muriel non particolarmente ispirato.

Lykogiannis 7 - La sua punizione insidiosa vale il gol del vantaggio per i suoi. Furbo in occasione dell'espulsione di Ilicic, anche se andava espulso per somma di ammonizioni.

Oliva 7,5 - La nuova linfa del centrocampo del Cagliari, un 'Castro 2.0' che oggi ha trovato il suo primo gol nel campionato di Serie A.

Nainggolan 7,5 - Il Ninja è tornato! Partita da uomo ovunque del centrocampista belga, come ai vecchi tempi.

Castro 7 - Oltre alla nuova versione (vedi Oliva), c'è anche quella 'vecchia' che è sempre un gran bel vedere. Dall'88' Ionita S.V.

Joao Pedro 5,5 - L'unica nota leggermente stonata dei sardi, meno in palla rispetto al solito.

Rog 6,5 - Raramente sbaglia un appoggio il croato che finalmente sta trovando la giusta continuità. Dal 71' Nandez 6 - Sfiora la rete nel finale.

Simeone 6 - Non arriva il gol, ma c'è il consueto gran sacrificio per la squadra che in una partita come questa vale doppio. Dall'85' Cerri S.V.

All. Maran 7,5 - Il suo Cagliari prosegue la striscia positiva a Bergamo e si conferma certezza, più che sorpresa, di questo campionato di Serie A.

ARBITRO: Abisso 5 - Manca un giallo potenzialmente decisivo a Lykogiannis in occasione dell'espulsione di Josip Ilicic

TABELLINO

Atalanta-Cagliari 0-2

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens (Dal 46' Hateboer); Gomez (Dal 46' Malinovskyi); Ilicic, Muriel (Dal 78' Barrow). Allenatore: Gasperini

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Castro (Dall'88' Ionita), Oliva, Rog (Dal 71' Nandez); Nainggolan; Joao Pedro, Simeone (Dall'85' Cerri). Allenatore: Maran

Arbitro: Abisso (Palermo)

Marcatori: 32' Pasalic A (C), 58' Oliva (C)

Ammoniti: 15' Rog (C), 25' Lykogiannis (C), 56' Oliva (C), 67' Malinovskyi (A), 70' Toloi (A),

Espulsi: 39' Ilicic (fallo di reazione)