TORINO JUVENTUS IZZO RONALDO / Si continua a discutere di Torino-Juventus sui social ed a catturare l'attenzione (e le polemiche) è il contatto avvenuto nel secondo tempo traIzzo e Ronaldo.

Il portoghese è andato a colpire in maniera lieve l'avversario con il gomito e il difensore granata è cascato a terra molto dolorante: un episodio diventato virale soprattutto per l'eccessiva reazione di Izzo che ha chiesto l'intervento dei medici, mostrandosi molto dolorante. Oltre ai tweet di chi accusa il calciatore del Torino di aver fatto una vera e propria sceneggiata, non manca anche chi sottolinea come il colpetto rifilato da CR7 non è stato valutato dal direttore di gara e possa essere quindi passibile di prova tv. I due schieramenti si continuano a fronteggiare sui social dove non mancano ironie e provocazioni.

Ecco alcuni tweet: