Genoa, addio Sandro: ecco il suo futuro

CALCIOMERCATO GENOA SANDRO / Non c'è spazio per Sandro al Genoa. Il centrocampista, ai margini del progetto, non verrà ripescato nemmeno da Thiago Motta, facile dunque pensare che a gennaio andrà via.

Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2021 e nel prossimo calciomercato è pronto a cambiare maglia: come riporta 'Il Secolo XIX' Sandro potrebbe anche rimanere in Italia. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Ci sarebbe l'ipotesi suggestiva Benevento ma al momento la pista risulta complicata