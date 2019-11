BAYERN KOVAC ALLEGRI TEN HAG / Kovac resta, per ora. Nella serata di ieri il Bayern Monaco ha scelto di andare avanti col tecnico, nonostante il pesante ko contro l'Eintracht. La decisione è figlia soprattutto della necessità, che è anche un problema, di trovare l'intesa con un sostituto all'altezza. Il tecnico croato ha comunque rotto definitivamente con l'ambiente e in particolare con Rummenigge. L'esonero di Kovac è di fatti già scritto, probabilmente ci sarà al primo nuovo tracollo.

José, che però ha costi altissimi, e Massimilianocandidati seri per la sua sostituzione, ma c'è un terzo profilo che continua a piacere molto. Profilo che corrisponde a Erik come vi abbiamo svelato già lo scorso aprile . A Monaco l'olandese c'è già stato tra il 2013 e il 2015, seppur alla guida della formazione riserve. Stando alle informazioni di Calciomercato.it , ci sono contatti in corso tra il Bayern e il 49enne di Haaksbergen (che ha aperto al ritorno in Baviera a stagione in corso), così come tra la stessa società tedesca e l'per un eventuale accordo che possa permettere all'allenatore classe '70, giunto fino in semifinale nella scorsa, di liberarsi già a gennaio.