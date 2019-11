Atalanta-Cagliari, Gasperini perde Ilicic: espulso!

ATALANTA CAGLIARI GASPERINI / Si complica la partita dell'Atalanta. I bergamaschi, sotto contro il Cagliari, sono rimasti in dieci per l'espulsione di Ilicic.

Cartellino rosso sventolato in faccia all'attaccante, che dopo essere entrato in contatto conlo ha scalciato. Nessun dubbio per l'arbitro che non ci ha pensato due volte a cacciare fuori l'ex Fiorentina, che ha lasciato il campo a testa bassa senza protestare