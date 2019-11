CALCIOMERCATO BARCELLONA JUNIOR FIRPO SERIE A / Junior Firpo e il Barcellona sarebbero già ai titoli di coda.

Stando a 'Don Balon' il terzino sinistro dominicano è stato bocciato dadopo l'errore nel match contro il Granada del 21 settembre scorso, tanto che ieri contro il- nonostante l'assenza di- il tecnico gli ha preferito, un destro, non inserendolo nemmeno nell'elenco dei convocati.

Il 23enne sta pagando anche gli infortuni rimediati in questi primi complicatissimi mesi col Barcellona, che lo ha strappato al Betis tirando fuori circa 18 milioni di euro. A proposito di mesi, i prossimi potrebbero essere addirittura gli ultimi: si parla infatti già di un suo possibile addio. Firpo potrebbe avere delle pretendenti in Italia. La Juventus, per esempio, qualora cedesse De Sciglio al Paris Saint Germain, ma anche il Napoli - molto debole sulle corsie laterali, in particolare a sinistra - e il Milan anch'esso deficitario sugli esterni.