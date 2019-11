MILAN LAZIO SCELTE DI PIOLI / Niente Suso e Musacchio. Il Milan affronterà la Lazio questa sera senza i due calciatori, bloccati da problemi muscolari. Scelte praticamente fatte per Stefano Pioli intenzionato a schierare la difesa del secondo tempo contro la Spal: davanti a Donnarumma ci saranno dunque Calabria, Duarte, Romagnoli e Theo Hernandez. Dovrebbe cambiare invece il centrocampo con Biglia pronto a riprendersi una maglia da titolare.

Milan 4-3-3 - Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo; Paqueta, Biglia, Krunic; Castillejo, Piatek, Calhanoglu