MILAN LAZIO CONVOCATI PIOLI / Stefano Pioli ha convocato 23 calciatori per il big match contro la Lazio in programma stasera al 'Meazza' e valido per l'undicesima giornata di Serie A.

Nell'elenco stilato dal tecnico delnon ci sono, come previsto, née né: lo spagnolo out a causa di un risentimento al muscolo ileo psoas sinistro, il difensore per un problema al muscolo adduttore breve della gamba destra. Presente per la prima volta in stagione, invece, Matteo

L'elenco completo:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

DIFENSORI: Calabria, Caldara, Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Rodríguez, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Krunić, Paquetá.

ATTACCANTI: Borini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebić.