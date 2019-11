Calciomercato Inter, futuro deciso per Bruno Fernandes

CALCIOMERCATO INTER FUTURO BRUNO FERNANDES / BrunoFernandes è pronto per una nuova avventura. Il centrocampista portoghese - come riporta l''Express' in Inghilterra - non sembra avere intenzione di prolungare il contratto con lo Sporting.

Una buona notizia per i club che lo hanno cercato in estate e che potrebbero riprovarci a gennaio. Il calciatore piace parecchio ama attenzione anche all'Inter, sempre alla ricerca di un centrocampista di spessore che possa allungare la rosa dei titolari.