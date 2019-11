CAGLIARI CASTRO / Atalanta-Cagliari diventa una sfida per l'Europa con i sardi che dopo la partenza con due sconfitte hanno cominciato a volare.

Merito di un grande centrocampo, puntellato in estate con colpi di spessore internazionale, come sottolinea anche l'argentino Lucasin un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport': "Dopo il centrocampo di Juve, Napoli, Inter e Atalanta c'è il nostro. C'è tanta concorrenza e il livello degli allenamenti si è elevato. Dobbiamo girare un po' tutti. Io so che Maran vuole il mio bene e io voglio il suo. Non è facile gestirci, lui ci sta riuscendo. Nainggolan? Un personaggio. È molto forte. E ora si è inserito bene".