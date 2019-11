DIRETTA MILAN LAZIO FORMAZIONI / Contro la Spal, Stefano Pioli ha ottenuto il suo primo successo sulla panchina rossonera e questa sera tenterà di concedere il bis contro una sua ex squadra. Milan-Lazio offre ai padroni di casa l'opportunità di accorciare in classifica proprio sui rivali di oggi, ora a quota 18 e a cinque punti di vantaggio. Tornato al gol proprio nel turno infrasettimanale, Suso non sarà della partita per un risentimento muscolare.

In casa biancoceleste, il largo successo contro il Torino ha rappresentato il quinto risultato utile consecutivo in campionato, con l'ultima sconfitta che è arrivata proprio a Milano, contro l'Inter. Calciomercato.it vi offre la sfida di San siro in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-LAZIO

Milan (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez, Paquetà, Bennacer, Krunic, Castillejo, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

Lazio (3-5-2): Strakosha; Radu, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 29 punti, Inter 28; Roma 22; Lazio, Atalanta e Cagliari 21; Napoli 18; Fiorentina 16; Verona 15; Parma 14; Milan e Udinese 13; Bologna 12; Torino 11; Sassuolo e Lecce 10; Genoa 8; Brescia e Spal* 7; Sampdoria 5.