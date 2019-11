Real Madrid, nuova bufera su Bale e James Rodriguez

REAL MADRID BALE JAMES RODRIGUEZ / Un'altra occasione sciupata per il RealMadrid che al 'Santiago Bernabeu' stecca contro il Betis. La formazione di Zidane non approfitta del ko del Barcellona e del pareggio tra Atletico Madrid e Siviglia e resta agganciata ai blaugrana in classifca.

Il pubblico non ha gradito molto la prestazione senza gol, e sui social nel post-partita si è accesa un'altra polemica che ha preso di mira Garethe James, entrambi presenti allo stadio ma non disponibili per l'incontro. Come testimoniato dal quotidiano 'As' infatti, entrambi hanno lasciato il 'Bernabeu' in macchina prima che terminasse l'incontro, Bale all'84' e James tre minuti più tardi. Inutile dire che i tifosi non hanno gradito.