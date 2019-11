CALCIOMERCATO MILAN REBIC MISTERO / Partita verità per Rebic. L'ultimo acquisto del calciomercato estivo non sta trovando spazio nel Milan. Giampaolo prima, Pioli dopo, non considerano l'ex Eintracht Francoforte un titolare. L'assenza di Suso potrebbe dare qualche possibilità al croato questa sera contro la Lazio anche se la scelta iniziale dovrebbe ricadere ancora su Castillejo.

Una nuova bocciatura sarebbe un segnale più che chiaro e a gennaio - come riporta Tuttosport - potrebbe essere ceduto.

Il Milan sarà chiamato ad intervenire sul mercato e potrebbe sondare il terreno per un nuovo esterno d'attacco. L'idea Pedro, che a giugno si libera gratis, resta sempre in piedi ma a Milano il giocatore che convincerebbe tutti è GerardDeulofeu, apprezzatissimo dalla tifoseria. Lo spagnolo è un punto fermo del Watford ma il Milan, come più volte, dichiarato gli è rimasto nel cuore.