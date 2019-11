DIRETTA FIORENTINA PARMA FORMAZIONI / Dopo il successo in casa del Sassuolo, Fiorentina-Parma rappresenta per la squadra di Vincenzo Montella un'occasione importante per misurare le ambizioni europee e raggiungere in classifica il Napoli, fermo a 18 punti dopo la sconfitta di ieri contro la Roma. Complici le assenze e le squalifiche (Pezzella e Ribery), i viola sono pronti a scendere in campo cambiando modulo. A quota 13 in classifica, i Ducali in caso di vittoria opererebbero il sorpasso, ma c'è bisogno di dimenticare in fretta e riscattare la sconfitta interna contro il Verona del turno infrasettimanale.

Calciomercato.it segue la sfida del Franchi in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-PARMA

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Boateng, Ghezzal. All. Montella

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Karamoh, Gervinho. All. D'Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 29 punti, Inter 28; Roma 22; Atalanta e Cagliari 21; Lazio*, Napoli; Fiorentina* e Verona 15; Parma*, Milan* e Udinese 13; Bologna 12; Torino 11; Sassuolo** e Lecce 10; Genoa 8; Brescia** e Spal* 7; Sampdoria* 5.

*Una partita in meno

**Una partita da recuperare