SERIE A ALLERTA METEO GENOA UDINESE / Giornata di possibili rovesci e venti molto forti in gran parte dell'Italia che in questa prima domenica di novembre vede la cartina tappezzata di allerte meteo da monitorare anche per il regolare svolgimento dell'11o turno del campionato di Serie A.

La Protezione Civile ha diffuso infatti un bollettino per la giornata di oggi che ha visto assegnare un'allerta gialla viste le previsioni che danno il persistere di precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Toscana. Grande attenzione dunque alle sfide di Genoa e Fiorentina che affronteranno in casa rispettivamente Udinese e Parma.