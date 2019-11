Calciomercato Juventus, addio De Sciglio: corsa a tre per il sostituto

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE SCIGLIO ADDIO GHOULAM MARCELO / E' partito l'assalto per De Sciglio. Il Psg - come raccontano in Francia - è pronto a tornare alla carica per il terzino italiano della Juventus: il calciatore è un obiettivo primario di Leonardo per il calciomercato di gennaio. Una cessione dell'ex Milan non è certo improbabile e proprio per questo i bianconeri sono chiamati a guardarsi intorno alla ricerca di un sostituto. Sulla destra Cuadrado ha convinto come vice Danilo e dunque i bianconeri prenderebbero un esterno sinistro.

Il primo nome e quello certamente più facile da raggiungere è Layin. Il classe 1992 è infatti dato in partenza dal Psg proprio per far spazio ama non tramonta l'idea. Il brasiliano del Real anche ieri contro il Betis è partito dalla panchina, con Mendy titolare. Proprio questo potrebbe essere dunque il momento giusto per cambiare aria. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Altro scontento è Ghoulam, sempre più ai margini del progetto Napoli e pronto a vivere una nuova esperienza. Tre nomi quindi per il dopo De Sciglio che sembra essere davvero vicino