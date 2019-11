DIRETTA LECCE SASSUOLO / Accreditata ai nastri di partenza come una delle possibili outsider per le posizioni di Europa League, la squadra di Roberto De Zerbi con appena 9 punti conquistati (e una partita in meno) si trova direttamente invischiata nella lotta salvezza. Lecce-Sassuolo rappresenta così per i neroverdi un appuntamento da non fallire. Nelle ultime giornate, i salentini, anche loro a 9 punti, si sono invece resi protagonisti di ottime partite, pareggiando con Juve, Milan e Sampdoria, ma ora cercano l'acuto finale, quello da tre punti.

Calciomercato.it segue la sfida del via del Mare in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI



LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Lapadula, Babacar. All.Liverani

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Traorè, Boga; Defrel. All.De Zerbi

CLASSIFICA: Juventus 29 punti*, Inter 28*; Roma 22*; Atalanta* e Cagliari* 21; Lazio, Napoli*; Fiorentina 15; Parma e Milan 13; Bologna* e Verona 12; Torino 11*; Udinese 10; Sassuolo** e Lecce 9; Genoa 8; Brescia** e Spal 7; Sampdoria 5.

*Una partita in più

**Una partita da recuperare