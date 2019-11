DIRETTA LECCE SASSUOLO / Accreditata ai nastri di partenza come una delle possibili outsider per le posizioni di Europa League, la squadra di Roberto De Zerbi con appena 9 punti conquistati (e una partita in meno) si trova direttamente invischiata nella lotta salvezza. Lecce-Sassuolo rappresenta così per i neroverdi un appuntamento da non fallire.

Nelle ultime giornate, i salentini, anche loro a 9 punti, si sono invece resi protagonisti di ottime partite, pareggiando con, ma ora cercano l'acuto finale, quello da tre punti. Calciomercato.it segue la sfida del via del Mare in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-SASSUOLO



Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco, Lapadula.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Peluso; Duncan, Magnanelli, Obiang; Boga, Defrel, Berardi.

CLASSIFICA SERIE A: