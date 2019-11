Juventus, emergenza Psg: Leonardo all'assalto per De Sciglio

JUVENTUS PSG DE SCIGLIO / Il ko contro il fanalino di coda Dijon ha fatto suonare un ulteriore campanello d'allarme in casa Paris Saint-Germain. La vetta della classifica rimane saldamente blindata, ma la rosa imbottita di stlele presenta comunque alcune lacune che soprattutto nell'ottica di arrivare fino in fondo in Champions League preoccupano staff tecnico e dirigenza.

Per questo motivo l'attività del Dspare intensificarsi in questi giorni, in vista di un mercato di gennaio che dovrebbe vedere i francesci ancora una volta protagonisti.

La priorità assoluta, scrive il quotidiano 'Le Parisien', è l'innesto di un nuovo terzino a sinistra, magari abile a disimpegnarsi anche sull'altra corsia, visto che a gennaio si cercherà di cedere Kurzawa e non ci sono alternative valide a Bernat in rosa. Il nome caldo che sta sempre più prendendo quota, si legge, è quello di Mattia DeSciglio, schierato da Sarri ieri nel derby vinto dalla Juventus col Torino, ma fin qui poco impiegato e sicuramente non un incedibile nei piani bianconeri. Leonardo è un suo grande estimatore ed in Francia sono sicuri che nel mercato invernale punterà su di lui per completare la batteria dei terzini.