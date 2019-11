Calciomercato, ribaltone Bayern Monaco: Allegri prende quota

CALCIOMERCATO BAYERN MONACO ALLEGRI / Dopo 10 giornate di Bundesliga, il Bayern Monaco scivola al quarto posto in classifica inseguendo a ben 4 punti di distanza il Borussia Moenchengladbach capolista e vittorioso anche nell'ultimo turno di campionato che ha visto ieri cadere duramente i bavaresi con un sonoro 5-1 sul campo dell'Eintracht Francoforte. Una sconfitta molto pesante che come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it rischia di costare l'esonero al tecnico Niko Kovac.

D'altronde il clima era già teso e questo ko così pesante potrebbe accelerare i tempi di una separazione che ormai da tempo sembra nell'aria. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Ed è già partita la caccia al possibile sostituto. In queste ore è riemersa la candidatura di José Mourinho, pronto a tornare in sella e che pubblicamente aveva dichiarato di voler tentare un'avventura in Bundesliga, ma attenzione in particolar modo a Massimiliano Allegri: secondo il 'Corriere dello Sport' la dirigenza bavarese cercherà di convincere l'ex allenatore della Juventus ad accettare la panchina. Anche se per il toscano resistono forti le sirene della Premier League.