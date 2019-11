TORINO JUVENTUS SARRI NAPOLI / Dal Sarri che schierava sempre gli stessi calciatori all'epoca del Napoli, a quello del turnover ragionato con la Juventus: il tecnico bianconero sta provando ad utilizzare tutta la rosa e anche oggi contro il Torino ha modificato la formazione rispetto all'ultima uscita.

Il motivo lo spiega lo stesso allenatore a 'Sky' nel post gara, rilasciando una dichiarazione che sembra una frecciata agli azzurri: "Penso che il turnover sia molto importante. Stasera avevamo giocatori che venivano da una lunga serie di partite, poi Higuain aveva fatto qualche giorno di inattività, come Ramsey e Douglas Costa. Se queste rotazioni non le ho fatte con altri organici, vuole dire che non me lo consentivano".

