TORINO JUVENTUS SARRI / Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di 'DAZN' dopo la vittoria nel derby col Torino: "La squadra mi è piaciuta, quella di stasera era una gara difficilissima, era chiaro che i granata avrebbero avuto un livello di determinazione altissimo, nella prima fase dovevamo contenerli. Era una partita sporca, aggressiva, ricca di intensità e poco adatta alle nostre caratteristiche. Ne siamo però venuti a capo e quindi la squadra ha fatto un buon lavoro".

GIOCO - "Era una gara in cui era difficile essere belli, difficili essere spettacolari con l'aggressività degli avversari e queste condizioni del campo.

Sono felice di ciò che ho visto, perchè questa partita poteva metterci in grandissima difficoltà, abbiamo reagito anche con armi non propriamente nostre".

CAMBI - "Bernardeschi ha più accelerazioni rispetto a Ramsey, che ha più palleggio: sono calciatori diversi. Il gallese era più riposato ma ho l'impressione che non abbia ancora i 90 minuti nelle gambe. Lo stesso Higuain veniva da qualche giorno di riposo per il colpo subito, ma a gara in corso ci è stato utile".

DE LIGT - "Non ha iniziato benissimo, ma nel secondo tempo è cresciuto. Il rodaggio è obbligatorio, ha solo 19 anni e viene da un campionato con caratteristiche molto diverse dal nostro. ".

CLASSIFICA - "Sette punti sulla terza? Vedremo, in tanti devono ancora giocare domani, e in ogni caso restano ancora 27 partite. Inutile fare calcoli, bisogna far punti".

DE SCIGLIO - "Alex Sandro aveva dato segnali di stanchezza e mi pareva doveroso dargli riposo, De Sciglio mi pareva in crescita, ha avuto qualche problema per entrare in partita, ma quando lo ha fatto è stato di discreto livello".

