Liga, il Real Madrid pareggia col Betis e sciupa un'enorme occasione

REAL MADRID BETIS LIGA / Il Real Madrid ha sciupato un'enorme opportunità per tornare da solo sulla vetta della Liga spagnola dopo la sconfitta del Barcellona e il pareggio dell'Atletico. I blancos, infatti, al Bernabeu non sono andati oltre lo 0-0 contro il Betis: Hazard aveva trovato il gol nel primo tempo, ma il VAR ha annullato la sua rete per fuorigioco e, da quel momento, la sfida è stata equilibrata. Benzema ha sfiorato il vantaggio più volte, ma anche gli andalusi sono stati pericolosi con Fekir e Alex Moreno. Vinicius ha sciupato le ultime occasioni in pieno recupero e con questo risultato i merengues agganciano in testa il Barcellona a 22 punti, ma resta l'amaro in bocca per non aver lasciato i catalani alle spalle.

