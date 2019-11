TORINO JUVENTUS DE LIGT / Gol vittoria: de Ligt risponde alle polemiche con una rete che consegna tre punti alla Juventus nel derby per il Torino. L'olandese è stato protagonista anche di un episodio che ha suscitato molte polemiche con un tocco di mano nell'area bianconera che Doveri e il Var hanno valutato come non punibile.

L'exa 'DAZN' nel post gara ha parlato proprio di questo: "Se io sono con le braccia strette non è mai rigore". De Ligt si è poi soffermato sul suo ambientamento in Italia e del rapporto con i compagni di squadra: "Imparo partita dopo partita e i miei compagni mi aiutano molto. Il rapporto con campioni conè fantastico, mi aiutano molto".

