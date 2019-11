PAGELLE E TABELLINO TORINO JUVENTUS/ Una derby non è mai una partita banale. La Juventus si riprende la testa della classifica. Il Torino dopo la brutta sconfitta contro la Lazio oggi ha messo in campo cuore e grinta per opporsi alla Juventus. Dopo un buon primo tempo all'inizio della ripresa gli uomini di Mazzarri soffrono, la qualità dei giocatori bianconeri emerge tutta. Non sono bastate le ripartenze di Verdi e Belotti per impensierire la difesa bianconera oggi molto attenta. Sirigu in più occasioni salva la porta granata e risulta decisivo. Sarri dà una scossa al match inserendo Higuain per uno stanco Dybala. Il Pipita ci mette poco a dare la sua impronta al match con un assist vincente per il gol di De Ligt.

TORINO

Sirigu 6,5 – Dybala lo sveglia dopo i primi minuti di inoperosità. Presente sul colpo di testa di Bonucci. Prodezza su Ronaldo, super riflessi su Higuain.

Bremer 6 – Con Izzo contiene Ronaldo in modo egregio. Disattenzione sua e di tutto il reparto sul calcio d’angolo vincente della Juve.

Izzo 6 – Sempre attento in copertura, preciso negli anticipi.

Lyanco 6 – Non si fa intimidire dall’attacco bianconero. Chiude gli spazi con solidità.

Ansaldi 6 – Arriva spesso in profondità per servire i compagni. Duello interessante con Cuadrado.

Baselli 5,5 – Fa il compitino. E’ il meno incisivo del reparto, fatica ad entrare nel gioco. Grande lettura nella ripresa che evita un due contro uno juventino. Dal 85’Millico sv- pochi minuti ma con grinta.

Rincon 5,5 – Inserito per dare sostanza al centrocampo. Forse ancora non al meglio, ma ci mette grande personalità. Dal 74’ Zaza 6 - combatte da subito contro la sua ex squadra.

Meite 6 – Buon pressing sui portatori di palla. Prestazione positiva.

Aina 6 – Sfrutta al meglio le disattenzioni di De Sciglio per far salire la squadra. Concentrato anche in fase di copertura.

Verdi 6 – Con molta intraprendenza segue passo passo Pjanic cercando di bloccare le ripartenze della Juve. Si intende con Belotti cercandosi spesso nell’uno due. Dall’80’ Lukic sv

Belotti 6 – Lotta con tutta la difesa avversaria. Non dà punti di riferimento svariando per tutto il fronte d’attacco. Quando parte in velocità la palla sembra essere attaccata ai suoi piedi.

All. Mazzarri 6 – La squadra si presenta meglio rispetto alle ultime uscite. L’importanza del derby si fa sentire. Solità difensiva migliorata.

JUVENTUS

Szczesny 6 - Nel primo tempo uscita puntale fuori dall’area su un lanciato Belotti. Risponde con riflessi su Ansaldi

Cuadrado 6 – Trova la buona opposizione di Ansaldi.

Ha meno spazio rispetto alle ultime uscite ma cerca di sfruttarlo come può. Cresce nella ripresa.

Bonucci 6,5– Partita attenta che dà fiducia al reparto ne risente anche De Ligt. Sfiora il gol su calcio d’angolo.

De Ligt 7 – In crescita dopo avvio titubante. Sempre presente limita Belotti e contiene Zaza. Tap in vincente sull’appoggio di Higuain.

De Sciglio 5,5 – Fatica a tenere in mano le redini della fascia. Si fa saltare con troppo facilità dai giocatori granata.

Bentancur 6 – Non eccezionale sull’esterno più meriti degli avversari che per suoi demeriti. Aiuta Pjanic nella costruzione del gioco facendosi vedere dai compagni. Dal 77’ Khedira sv

Pjanic 6,5 – Sempre al centro del gioco di Sarri. Verdi lo segue come un ombra ma riesci liberarsi e a smistare bene per i compagni.

Matuidi 6 – Per le sue qualità di interdittore impossibile rinunciarci. Soliti limiti in fase di impostazione.

Bernardeschi 5 – Sarri continua a dargli fiducia, mal ripagata. Corre a vuoto, non trova la posizione dietro la coppia d’attacco. Solo pressing. Dal 69’ Ramsey 6 - Minuti sempre prezioni per trovare forma e campo.

Dybala 6 – Più statico del solito. Ha comunque due buone occasioni per provare a sbloccare la partita ma trova Sirigu pronto. Esce dal campo contrariato. Dal 60’ Higuain 6,5 – Impatto più che positivo. Dà la scossa giusta alla squadra con una girata al volo su respinta da Sirigu. Intelligente sull’appoggio al centro dell’area dove si fa trovare pronto De Ligt.

Ronaldo 5,5 – Non svogliato ma sottotono. Cerca di caricare la squadra commettendo però qualche errore di troppo. Precipitoso nelle conclusioni.

All. Sarri 6 – La squadra fatica nel primo tempo ma nella ripresa parte bene. Cresce nella costruzione del gioco e i cambi danno le risposte aspettate.

Arbitro Doveri 6 - Tiene bene una partita difficile da gestire Giusto nelle decisione dei cartellini e dei rigori.

TABELLINO

TORINO-JUVENTUS:0-1

TORINO(3-5-2): Sirigu;Izzo, Lyanco, Bremer; Ansaldi, Baselli, Rincon, Meite, Aina; Verdi, Belotti. A disp.: Rosati, Ujkani, Djidji, Laxalt, De Silvestri, Lukic, Berenguer, Millico, Zaza. All. Mazzarri

JUVENTUS(4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Demiral, Emre Can, Khedira, Ramsey, D.Costa, Higuain. All. Sarri.

Marcatori:71’ De Ligt (J)

Arbitro: Doveri Sez. di Roma

Ammoniti: 44’ Aina (T), 54’ Bentancur (J), 57’ Cuadrado (J), 64’ Ansaldi (T), 68’ Baselli (T), 93’ Belotti (T)

Espulsi: