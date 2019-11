Serie A, Torino-Juventus 0-1: de Ligt fa volare i bianconeri in vetta

TORINO JUVENTUS RISULTATO / La Juventus torna al primo posto in Serie A grazie alla vittoria nel derby della Mole col Torino, match sempre intenso e complesso. Primo tempo equilibrato, con i granata che chiedono un calcio di rigore per un tocco col braccio di De Ligt che arbitro e VAR non ritengono falloso, e i bianconeri vicini al vantaggio con Dybala, Bonucci e lo stesso difensore, che obbliga Sirigu a un intervento miracoloso.

Nel secondo tempo Sarri inserisce Higuain al posto della ‘Joya’, e l’argentino impone al portiere granata un'altra grande parata con una bellissima conclusione al volo. Poco dopo, su calcio d’angolo, l’ex Chelsea crossa al centro per De Ligt, che trova così il suo primo gol in Serie A. Una rete fondamentale, che riconsegna alla Vecchia Signora la vetta della classifica con un punto di vantaggio sull'di Antonio conte.

