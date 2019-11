Calciomercato Bologna, l'annuncio di Sabatini: Ibrahimovic si può fare!

CALCIOMERCATO BOLOGNA IBRAHIMOVIC / Il Bologna vuole realizzare il sogno Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese ha più volte annunciato il suo desiderio di tornare a giocare in Europa e oggi, il direttore sportivo rossoblù Walter Sabatini, dopo la sconfitta con l'Inter, ha confermato le indiscrezioni degli ultimi giorni, come riportato da 'Eurosport': "Ibrahimovic è una possibilità reale: credetemi, non impossibile. Sta valutando la nostra offerta perchè gli piacerebbe aiutare Sinisa Mihajlovic. Ci stiamo lavorando, sarebbe fantastico. Vediamo cosa accadrà".

