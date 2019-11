TORINO JUVENTUS DE SCIGLIO / E' tornato in campo dopo due mesi di stop e lo ha fatto non in una partita qualunque: Mattia De Sciglio è stato lanciato titolare da Maurizio Sarri in Torino-Juventus, derby della Mole.

Il terzino exnon ha però fornito - almeno dopo un'ora di gioco - una buona prestazione, anzi si è attirato le critiche (in alcuni casi anche pesanti) dei tifosi: c'è chi lo definisce "sciagura" chi è convinto che non possa giocare nella Juventus e che evidenzia l'errore di schierarlo a sinistra ma la critica è pressoché unanime.

Ecco una raccolta di tweet: