Bologna-Inter, Lazaro: "Che orgoglio, ma non ho ancora fatto nulla"

BOLOGNA INTER LAZARO / Autore di un'ottima gara nel suo esordio da titolare con la maglia dell'Inter, Valentino Lazaro ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria col Bologna, riportate dal sito ufficiale del club nerazzurro: "Non è stato facile, ma sono molto orgoglioso. Era importantissimo vincere. In campo stavo bene, ho provato a dare tutto per aiutare la squadra.

Non ho fatto ancora nulla, si tratta solo di una partita". L'austriaco, ai microfoni di 'Inter TV', ha poi aggiunto: "Nello spogliatoio c'è una bella atmosfera, per me è stato speciale partire titolare in un grande club come l’Inter. Sono concentrato sul lavorare duramente e migliorare ancora".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!