Liga, clamorosa sconfitta per il Barcellona. Si ferma anche l'Atletico

BARCELLONA ATLETICO LIGA / Sorride questo sabato di Liga al Real Madrid, che battendo il Betis stasera riconquisterebbe il primo posto. Il Barcellona, infatti, è caduto sul campo del Levante: una sconfitta clamorosa maturata nel secondo tempo, dopo che il primo si era chiuso con gli azulgrana in vantaggio grazie a un rigore di Leo Messi.

Nella ripresa, però, Campana, Mayoral e Radoja hanno firmato la rimonta in appena sette minuti, tra il 61' e il 68'. Si ferma anche l', sul difficile campo del Siviglia: al gol di Franco Vazquez ha risposto Morata, e in seguito i colchoneros hanno sciupato l'occasione per completare la rimonta con un calcio di rigore fallito da Diego Costa.

