p>TORINO JUVENTUS GUIDOLIN DE LIGT / Primi minuti ricchi di spunti per: intorno al decimo proteste ravvicinate prima dei bianconeri per un presunto tocco di braccio diin area granata, poi della squadra diper un mano disu calcio d'angolo torinista. In entrambi i casi arbitro e Var hanno lasciato proseguire ma nell'ultimo episodio il commento di, che sta commentando il derby su 'DAZN' è stato eloquente: "Questo con le nuove regole dovrebbe essere rigore".