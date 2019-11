CALCIOMERCATO TORINO CAIRO MAZZARRI / Un derby importante non soltanto per il dominio cittadino: Torino-Juventus è una sfida in cui Walter Mazzarri si gioca un pezzo di panchina. Ne ha parlato a 'DAZN' il presidente Urbano Cairo che si è soffermato sugli effetti del ritiro: "Sarà importante vederli in campo. Il ritiro è stato utile, un momento di riflessione che ci ha consentito di fare colloquio.

Ora occore scendere in campo e fare una partita da derby e da quello che vogliamo vedere fare alla squadra. Mazzarri è in grado di tenere in pugno la squadra: non era fondamentale un mio intervento diretto, era importante un bel contatto tra loro. I tifosi del Toro sono sempre vicini alla squadra, daranno tutto: mi aspetto un popolo granata in grande appoggio per spronare la squadra a fare".

