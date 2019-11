TORINO JUVENTUS VOTI PRIMO TEMPO/Partita bloccata. Tanta confusione e densità a centrocampo. Squadre molto corte e pochi spazi sia da una parte che dall’altra. Il Var viene subito chiamato in causa per due tocchi di mano in area,uno per parte, giudicati giustamente involontari. Il Torino è più compatto e in velocità con Verdi e Belotti crea difficoltà alla retroguardia bianconera. La Juventus un po’ ingabbiata dal folto centrocampo granata fatica a verticalizzare.

TABELLINO

TORINO-JUVENTUS: 0-0

TORINO(3-5-2): Sirigu 6; Bremer 6,Izzo 6, Lyanco 6; Ansaldi 6, Baselli 6, Rincon 6, Meite 6, Aina 6; Verdi 6, Belotti 6. A disp.: Rosati, Ujkani, Djidji, Laxalt, De Silvestri, Lukic, Berenguer, Millico, Zaza. All. Mazzarri

JUVENTUS(4-3-1-2): Szczesny6; Cuadrado 5,5, Bonucci 6, De Ligt 6, De Sciglio 5; Bentancur 6, Pjanic 6, Matuidi 6; Bernardeschi 5,5; Dybala6, Ronaldo 6. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Demiral, Emre Can, Khedira, Ramsey, D.Costa, Higuain. All. Sarri.

Marcatori:

Arbitro: Doveri Sez. di Roma

Ammoniti: 44’ Aina (T)

Espulsi: