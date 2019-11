BOLOGNA INTER CONTE / Felice per la vittoria contro il Bologna, Antonio Conte ha fatto il punto sulla crescita della sua Inter: "C'è stata una grande risposta da parte nostra, il gol subito è una palla passata sotto le gambe e poteva ammazzarci. I ragazzi hanno mostrato grande forza interiore, è una bella notizia per noi - le sue parole a 'Sky Sport' - Quando le cose sono facili, è difficile valutare queste situazioni. Venire qui, vincere e meritare di farlo è un buonissimo risultato. Abbiamo dato un segnale importante soprattutto a noi, dobbiamo guardare a noi stessi e non pensare agli altri. Noi dobbiamo pensare a noi, a migliorarci e a dare questi segnali anche e soprattutto ai nostri tifosi. Il nostro obiettivo è diventare credibili, i ragazzi stanno crescendo.

Andiamo a dormire, domani mattina pronti perché c'è una partita importante col Borussia. Andremo lì per cercare di non avere rimpianti. A me piace cercare qualcosa di difficile, lo dice la mia storia. Penso alla Juve, penso al Chelsea. Spero di avere tanta forza per farlo anche con l'Inter. Stiamo lavorando tanto. Tutti quanti hanno dimostrato di non arrendersi di fronte alle avversità di un autogol e una gara che poteva incanalarsi in maniera negativa".

L'ATTACCO - "Lautaro è una prima punta e anche una seconda punta. Lo stesso Lukaku è forte fisicamente ma anche veloce. Sono bravi a dialogare tra loro, stiamo lavorando tanto su questo dialogo. Sono molto contento perché al di là dei gol, stanno facendo un grandissimo lavoro anche senza palla. Dietro di loro sta crescendo un giovane molto promettente, Esposito. Può avere un futuro veramente importante se continua con questa umiltà e questa voglia".