SERIE A BOLOGNA INTER RISULTATO CLASSIFICA / L'Inter vince e manda un messaggio alla Juventus. Nella gara odierna contro il Bologna, valevole per l'undicesima giornata di Serie A, i milanesi hanno ottenuto tre punti fondamentali. Buono il primo tempo buono della squadra di Conte, andata più volte vicina alla rete, annullata in due occasioni per posizione di fuorigioco.

Nella ripresa, invece, dopo aver reclamato un rigore per un tocco su Lazaro , i nerazzurri sono passati in svantaggio grazie alla bella conclusione dial 59'. Così, nel finale, ci ha pensatoa salvare la partita firmando una doppietta decisiva che lancia momentaneamente l'Inter in vetta alla classifica, in attesa del risultato di

Bologna-Inter 1-2: 59' Soriano (B); 75', 92' Lukaku (I)

Classifica Serie A: Inter 28 punti; Juventus 26; Inter 25; Roma 22; Atalanta 21; Lazio, Napoli e Cagliari 18; Fiorentina 15; Parma e Milan 13; Bologna e Verona 12; Torino 11; Udinese 10; Sassuolo e Lecce 9; Genoa 8; Brescia e Spal 7; Sampdoria 5