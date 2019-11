JUVENTUS KANTE LIVERPOOL / Il Liverpool irrompe su N'Golo Kanté. Jugern Klopp avrebbe individuato nel centrocampista francese la pedina ideale per rinforzare ulteriormente il proprio scacchiere tattico e nello specifico la zona mediana dei 'Reds'.

Stando a 'Racing Post', il sodalizio campione d'Europa starebbe preparando l'assalto per strappare questa estate l'ex Leicester al. Per Kanté, oltre all'interesse dellae soprattutto deldel connazionale Zidane, i 'Blues' di Abramovich chiederebbero l'astronomica cifra didi euro per lasciarlo partire.