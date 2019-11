p>BOLOGNA INTER POLI / Felice per la prestazione del suonel primo tempo della gara contro l, Andreaha rilasciato alcune dichiarazioni: "Primo tempo equilibrato, hanno avuto occasioni loro come noi - le sue parole ai microfoni di 'Sky Sport' - E' una sfida che sarà decisa dagli episodi, noi vogliamo continuare a fare questa partita: molto applicati e coraggiosi". Clicca qui per restare sempre aggiornato su tutte le news di mercato e non solo.